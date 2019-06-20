ABD’de, ‘robot polis’ ilk devriyesini tamamladı

‘HP Robocop’ adı ile ABD’de piyasaya sürülen robot polis, ilk devriyesini tamamladı.

Fotoğraf: DHA

California eyaletinin Huntington Park kentinde tasarlanan robot polis, emniyet teşkilatı tarafından ‘işe alındı’. Teşkilat ve yerel yönetimin işbirliğiyle üretilen robotun, 360 derece dönebilen başlığı sayesinde yüksek kalitede görüntü ve ses kaydı yapabildiği açıklandı.

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Polis memurlarının yükünü azaltacak robotun ‘görev yaptığı’ Huntington Park’ın belediye başkanı Karina Macias şunları söyledi: ”HP Robocop polis memurlarına yardımcı olacağı için çok mutluyum. Bu, şehrimiz için çok büyük bir başarı ve önemli bir teknolojik gelişme. HP Robocop gerçekten çok etkileyici bir robot ve toplumun güvenliğine sağlayacağı katkıları görmek için sabırsızlanıyorum.”

Polis müdürü Cosme Lozano ise, “HP Robocop’u aramızda görmekten memnuniyet duyuyoruz. Sayesinde polis memurları kamu yararına çalışmak için daha fazla zamana sahip olacak. Robotun bize uyum sağlayacağından şüphem yok” dedi.