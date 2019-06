ABD’de, ‘robot polis’ ilk devriyesini tamamladı

‘Millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, bu akşam Ümraniye’de düzenlediği mitingde, AKP’ye oy vermeyen seçmene ‘zillet, terörist, hain’ diyenlerin milyonlarca insandan ‘her gece, her gündüz her dakika, her saniye özür dilemesi gerektiğini’ söyledi.