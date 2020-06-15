ABD’de polisin bir siyahı daha öldürmesinden sonra, göstericiler Wendy’s restoranını ateşe verdi

ABD’nin Atlanta şehrindeki Wendy’s restoranında bir siyahın kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmesi sonrası göstericiler cumartesi günü restoranı ateşe verip şehrin ana otobanını trafiğe kapattı.

Fotoğraf: Reuters

Polisin, 25 Mayıs’ta 46 yaşındaki siyah vatandaş George Floyd’un aracını durdurduktan sonra yere yatırıp diziyle boğazına bastığı, Floyd’un da “Nefes alamıyorum lütfen beni öldürmeyin” diye bağırdığı görüntüler büyük tepki çekmişti. Floyd’un ölümünün ardından düzenlenen ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar sürüyor.

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Atlanta’daki olayda itfaiye ulaşana kadar, restoran 45 dakika boyunca yandı.

Bazı göstericiler 75 otoyoluna yürüyüş yaparak trafiğe kapattı.

27 yaşındaki siyah Rayshard Brooks’un polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi ve bu anın görüntülerinin kaydedilmesi sonrası şehrin polis komiseri Erika Shields cumartesi günü istifa etti.

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Polis departmanı, Brooks’u vurup öldürdüğü iddia edilen polis memurunun görevini sonlandırdı. Olayda dahli bulunan diğer polis memuru ise idari izne çıkarıldı. Her iki polis memuru da beyazdı.

Cuma günkü hadiseden sonra görevi sonlandırılan Atlantalı polis memurunun adının Garrett Rolfe olduğu ve kendisinin Ekim 2013’te departmana katıldığı tespit edildi.