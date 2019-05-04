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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de, pistten çıkan uçak nehre indi

Küba’daki Guantanamo Körfezi’nden ABD’nin Jacksonville kentindeki bir askeri üsse doğru yol alan Boeing 737 tipi uçak pistten çıkarak nehre indi.

Fotoğraf: Reuters

143 kişiyi taşıyan uçaktaki yolculardan ağır yaralanan olmadı; 20’nin üzerinde yolcuya hafif yaralanmalar nedeniyle müdahale edildi.

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Miami Air International adlı havayolunun charter uçuşu sırasında pistten çıkarak St John Nehri’ne inen yolculardan Cheryl Bormann yaşananları şöyle anlattı: “Şiddetli fırtına vardı. Uçak indi ve birden bire pistten çıktı. Kendimizi suyun üzerinde bulduk. Çok korktuk. Önce nehir mi okyanus mu anlamadık.”

Arama-kurtarma ekipleri, donanma ve itfaiye ekiplerinin uçaktakilerin yardımına koştuğu belirtilirken uçağın neden pistten çıktığı netlik kazanmadı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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