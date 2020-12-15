ABD’de Pfizer-BioNTech aşısı yapılmaya başladı

New York şehrindeki bir yoğun bakım ünitesi hemşiresi ABD’de corona virüsü aşısı yapılan ilk kişi oldu.

Fotoğraf: Reuters

Aylar boyunca en ağır ‘corona’ hastalarını tedavi etmiş olan Sandra Lindsay isimli hemşire dün Long Island Jewish Medical Center’da aşısını oldu.

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Lindsay şöyle konuştu: “Başka herhangi bir aşıyı olurken duyduğumdan farklı bir his duymadım. Bugün umutlu ve rahatlamış haldeyim. Tedavinin gelmekte olduğunu hissediyorum.”

ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen aşı üç hafta arayla toplam iki doz halinde uygulanıyor. Aşının ABD’deki acil kullanım onayı geçen cuma günü açıklanmıştı.

ABD’deki ‘corona’ya bağlı toplam ölüm sayısı 300 bini geçti.