ABD’de petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü: Satıcı ödeme yapabilir!

ABD’de WTI (West Texas Intermediate) ham petrolü işlem tarihindeki en düşük fiyata gerileyerek ilk defa negatif fiyattan işlem gördü.

Fotoğraf: Reuters

Talep azalmasına ek olarak petrol üreticisi ülkelerin arzının devam etmesi fiyatların düşüşünde etkisini sürdürüyor.

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Birkaç haftada rezervini dolduran ülkelerde üretilen petrolü koyacak yer kalmayınca fiyatlar çakıldı.

Bugün içinde düşüş devam etti. Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı 5 dolara sonra da 1.50 dolara kadar geriledi. Günün ilerleyen saatlerinde de negatiften işlem gördü.

Bu rekor düşüş nedeniyle üreticilerin eldeki petrolü ‘satmak için‘ alıcıya üste para ödeme ihtimali doğdu.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, corona virüsü salgını nedeniyle düşen petrol fiyatlarını yükseltmek amacıyla petrol üretiminini rekor oranda düşürmeye karar vermişti. Aralarında ABD’nin de bulunduğu ülkeler 12 Nisan’da üretimi yüzde 20 azaltma kararı almıştı. Ancak bu da petrol fiyatlarını yükseltmeye yetmemişti.