ABD’de perakende satışlar ‘corona’ etkisiyle nisan ayında rekor hızla daraldı

ABD’de perakende satışlar, nisan ayında Covid-19 salgınından dolayı evde kalmaya devam edilmesiyle rekor hızla daraldı.

Fotoğraf: Reuters

Perakende satışlar verisi, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte Büyük Buhran’dan bu yana en büyük daralmayı kaydedeceğine işaret etti.

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ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre perakende satışlar, nisanda yüzde 16.4 düştü. Verilerin kayda geçmeye başladığı 1992 yılından bu yana en büyük düşüşü kaydedildi.

Daha önce yüzde 8.3 olarak açıklanan ve bugünkü rakamlar öncesinde en sert daralma olan mart ayı verisi yüzde 8.7 düşüşten yüzde 8.3’e revize edildi.

Reuters anketine katılan ekonomistler, perakende satışların nisanda yüzde 12 düşüş kaydetmesini bekliyorlardı.

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ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE), nisanda beklentilerden kuvvetli gerileyerek 2015’ten bu yana en büyük yıllık düşüşü kaydederken, geçen hafta aralarında beyaz yakalı çalışanların da bulunduğu 3 milyona yakın ABD’li işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.