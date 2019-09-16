ABD’de, otomotiv sektöründeki 49 bin işçi greve başladı

ABD’de otomotiv sektörünün en büyük şirketlerinden General Motors (GM) ile Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından sendikaya üye 49 bin işçi greve gitti.

UAW başkan yardımcısı Ditttes açıklama yapıyor. (Fotoğraflar: Reuters)

ABD’de GM’ye ait, dokuz eyaletteki 31 büyük fabrika ve 21 işletmedeki işçilerin katıldığı grev, şirket ile ücretler, sağlık hakkı ve kar paylaşımı üzerine yapılacak dört senelik yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından başladı.

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UAW Başkan Yardımcısı Terry Dittes, GM’nin geçen yıl 8 milyar dolar (yaklaşık 45 milyar lira) kar açıkladığına vurgu yaparak şunları söyledi: “Daha iyi ücretler, uygun fiyatlı ve daha kaliteli sağlık hizmeti ve iş güvenliği için mücadele ediyoruz ama GM rekor seviyedeki karını artırma peşinde. Bunu hafife alamayız.”

Taşımacılık sektöründeki işçilerden destek

Şirketin Kuzey Amerika’daki üretimini neredeyse durdurabilecek büyüklükteki greve ABD’deki taşıma şirketlerinin üye olduğu Teamsters sendikasından da destek geldi.

UAW sendikasına üye GM çalışanları “UAW Grevde” yazan pankartlar taşıyor.

Sendika genel başkanı Jim Hoffa, UAW işçileri ile dayanışma içinde olacaklarını ve greve GM araçlarını taşımayarak destek vereceklerini belirtti.

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ABD Başbakanı Donald Trump da dün gece sosyal medya hesabı üzerinden sendika ve şirketin ‘bir araya gelip anlaşmaya varmaları’ gerektiğini açıkladı.

Here we go again with General Motors and the United Auto Workers. Get together and make a deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

UAW, 2007’de GM fabrikalarında iki günlük greve gitmişti. 1998 yılında da benzer bir anlaşmazlık sebebiyle iş bırakan GM çalışanları, 54 günlük grev sonucunda şirketi 2 milyar dolar (yaklaşık 11 milyar lira) zarara uğratmıştı.

UAW’nin bugün GM yöneticileriyle yeniden masaya oturması planlanıyor.