ABD’de Nazi selamı veren cezaevi çalışanları görevden uzaklaştırıldı

ABD’de, Nazi selamı vererek fotoğraf çektiren bir grup cezaevi çalışanı görevden uzaklaştırıldı. Batı Virginia’daki bir cezaevi ve rehabilitasyon merkezinde çalışan ekibin eğitim sırasında poz verdiği açıklandı.

Fotoğraf: BBC

21 Ekim-27 Kasım arasındaki eğitime katılanlar, Nazi Almanyası’nın liderine selam gönderen ‘Heil Hitler’ ifadesini kendilerine eğitim veren Byrd’ün adıyla değiştirerek ‘Hail Byrd’ yazısı altında poz verdi.

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Fotoğraf paylaşılınca kamuoyunun tepkisine yol açtı. Cezaevinin bağlı olduğu kamu güvenliği dairesi çalışanların tutumunu kınayarak görevden uzaklaştırıldıklarını açıkladı.

Dairenin sözcüsü, “Bu çok çirkin, kesinlikle kabullenebileceğimiz bir şey değil; gereken cezayı alacaklar” dedi.