ABD’de MÜSİAD’ın darbe girişimi ilanlarına yasak: Fazla politik

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ABD’de MÜSİAD’ın hazırlattığı darbe girişimiyle ilgili bilgilendirmelerin toplu taşıma duraklarına asılmasına izin verilmedi.

AA’nın aktardığına göre Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ABD Şubesi’nin bilgilendirme ilanları, başkent Washington Bölgesi Metro İşletmeleri tarafından politik olduğu gerekçesiyle izin alamadı.

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‘Farklı yönlerde düşünmeye sevk etti’

Konuyla ilgili açıklama yapan MÜSİAD ABD Şube Başkanı Mustafa Tuncer, reklam şirketiyle anlaşma sağlanmasına rağmen metro istasyonları işletmelerinden olumsuz yanıt aldıklarını belirterek, bunun ‘bir ambargo’ olduğunu savundu.

Açıklamada “Dayanışma ile üstesinden gelinecek meselelerin sebepsizce engellenmesi bizleri farklı yönlerde düşünmeye sevk etmiştir. Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen makamların uyguladığı bu engellemeler bizleri demokrasi için verilen mücadeleyi anlatmaktan asla vazgeçirmeyecektir” dendi.

ABD’de Türkiye büyükelçiliği önünde çıkan olaylarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumalarının sivil protestoculara saldırması ABD basını tarafından haftalarca eleştirilmişti.