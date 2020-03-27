ABD’de market ürünlerine kasten öksüren kadın tutuklandı: ‘Terör’den yargılanabilir

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, süpermarkette alışveriş yapan bir kadın ürünlerin üstüne öksürünce tutuklandı. Market sahibi 35 bin dolarlık (225 bin 715 TL) ürünleri corona virüs bulaştığı gerekçesiyle çöpe attı.

Fotoğraf: New York Post

New York Post’un haberine göre Hanover şehrinde bulunan Gerrity’s adlı süpermarkette 35 yaşındaki Margaret Ann Cirko adlı kadın fırın, et ve manav reyonunda yer alan bütün ürünlerin üzerine kasten öksürdü. Mağaza sahibi Joe Fasula durumu polise bildirdi.

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Market çalışanları tarafından dışarı çıkarılan kadın, polise teslim edildi. Hanover Kasabası Polis Şefi Albert Walker, kadının Covid-19 testine sokulacağını, testlerin pozitif çıkması durumunda ‘terör saldırısı suçlamasıyla’ yargılanacağını açıkladı.

Ayrıca polis şefi, 35 yaşındaki kadının akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılacağı kaydetti. Luzerne Şehir Hapishanesi’ne gönderilen Cirko için belirlenen kefalet ücreti ise 50 bin dolar (322 bin 860 TL).

‘Ürünleri çöpe atmaktan başka çaremiz yoktu’

Tüm marketin dezenfekte edildiğini ve 35 bin dolar tutarındaki ürünleri çöpe atmak zorunda kaldığını söyleyen market sahibi Fasula, “Zor günlerden geçtiğimiz dönemde bu ürünleri çöpe atmak gerçekten de üzücü. Fakat diğer müşterilerin sağlığını riske atmamak için ürünleri imha etmekten başka şansımız yoktu” dedi.