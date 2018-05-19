ABD’de lisede düzenlenen silahlı saldırının ardından 24 saat geçmeden ikincisi: Bir ölü

ABD Teksas’taki Santa Fe Lisesi saldırısının ardından 24 saat bile geçmeden Georgia eyaletinde başka bir lisede bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı silahlı saldırı meydana geldi. Teksas’taki saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Houston’daki lisede, 17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis tarafından düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, dokuz kişi de yaralanmıştı.

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Saldırının ardından 24 saat bile geçmeden ABD’nin Georgia eyaletindeki başka bir lisede de silahlı saldırı gerçekleşti. Eyalete bağlı Clayton bölgesinde eyalete bağlı Clayton bölgesindeki Mt. Zion Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı.