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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de kürtaj yasağının ardından kadınlar sokağa döküldü

ABD’de muhafazakâr eyaletlerde kürtajı yasaklayan yasaların kabul edilmeye başlamasının ardından, ülke çapında binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.

Fotoğraf: Reuters

Son olarak Alabama eyaletinde kabul edilen yasaya göre ensest ve tecavüz gibi durumlarda dahi ayrıcalık yapılması yasaklanıyor. Tek istisna anne sağlığının ciddi tehdit aldığı durumlar. A tipi suç kapsamına alınan kürtajı yapmaya niyet eden doktor için 10 yıl, gerçekleştiren doktor ise 99 yıl hapis cezası öngörülüyor. Böylece kürtajı yapan doktorun, tecavüzcüden daha yüksek bir ceza alması söz konusu.

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Yasanın ardından kürtaj yapan kadınlar, #youknowme (senbenitanıyorsun) etiketi altında hikayelerini paylaşmaya başlamıştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Cumhuriyetçi eyaletlerde kabul edilen kürtaj karşıtı yasalar Yüksek Mahkeme’de temyize götürülüyor.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın atamaları sonucunda muhafazakârların çoğunluğa ulaştığı Yüksek Mahkeme’nin bu temyiz başvurularını geri çevirmesi yüksek olasılık.

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Georgia, Kentucky, Missouri ve Ohio eyaletleri de kürtajı sınırlayan yeni yasalar geçirmek isteyen diğer eyaletler.

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