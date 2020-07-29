ABD’de, köpek balığı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

ABD’nin Maine eyaletinde bir kadın köpek balığı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Bunun, eyalette kayda geçen ikinci, ölümle sonuçlanan ilk köpek balığı saldırısı olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Science Photo Library

Bir moda evinde yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan, New York’ta yaşayan ve eyalette yazlık evi bulunan 63 yaşındaki Julie Holowach’ın Bailey Adası açıklarında yüzerken yanında olan kızı Mackerel Cove’a ise bir şey olmadı.

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Uzmanlar, Holowach dalış kıyafeti giydiği için köpek balığının onu fok balığı sanmış olabileceğini söyledi. Kızının üzerinde dalış kıyafeti olmadığı vurgulandı.

Fotoğraf: Facebook

Görgü şahitleri, Holowach’ın birden bire çığlık atmaya başladığını ve suyun kanla kaplandığını anlattı.

Holowach civarda yüzen iki kişinin yardımıyla sahile çıkarıldı. Ambulanstaki sağlık görevlileri müdahale etti ancak kurtarılamadı.