ABD’de kapanan bir okul tek öğrenci için yeniden açılıyor

ABD’nin Wyoming eyaletinde öğrencisiz kaldığı için kapanan bir okul, tek bir öğrenci için yeniden açılacak.

Fotoğraf: Google Maps

Euronews’ün haberine göre Albany’de bulunan ve öğrencisiz kaldığı için yaklaşık 10 yıl önce eğitime son verilen Cozy Hollow İlkokulu, sadece bir öğrencisi olmasına rağmen yeniden açılıyor. Okul, aynı şekilde tek bir öğrenciye eğitim veren bir başka okula yalnızca yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta.

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Wyoming eyaleti yasaları, kış şartlarında erişimi güçleşen bölgelerde ‘yerinde eğitimi’ öngörüyor. Bu nedenle de bir öğrenci için dahi olsa bölgede okul açılması gerekiyor.

Bölge yetkilileri, iki öğrencinin eğitimi için hizmet verecek iki okulun maliyetinin 150 bin dolar ( yaklaşık 795 bin lira) olacağını belirtiyor. Yetkililer, kış şartları nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrenciler için daha önce canlı yayın sistemiyle eğitimin denendiğini ancak özellikle küçük yaşta öğrencilerde başarı sağlanamaması nedeniyle vazgeçildiğini ifade ediyor.