ABD’de kadın doğum ünitesindeki dokuz hemşire aynı anda bebek bekliyor

ABD’nin Maine eyaletinin Portland kentindeki bir hastane, kadın doğum ünitesinde çalışan dokuz hemşirenin hepsinin hamile olduğunu açıkladı. Hemşireler nisan-temmuz aylarında peş peşe doğum yapacak.

Fotoğraf: CNN

CNN International’daki habere göre Maine Tıp Merkezi, kadın doğum ünitesindeki ‘bebek patlaması’ haberini sosyal medya hesabından duyurdu ve hemşirelerini tebrik etti. Mesajla birlikte karnı burnunda hemşirelerin fotoğrafı paylaşıldı.

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Hastane yönetimi, paylaşımı görünce orada doğum yapmayı planlayan hamilelerin yolladığı, “Biz ne olacağız. Bu yaz yeterli elemanınız olacak mı” mesajlarına ise “Merak etmeyin. Bir planımız var” yazarak yanıt verdi.

Hamile hemşirelerden Amanda Spear, “Hepimizin aynı dönemde bebek beklemesi ilginç bir o kadar da iyi oldu. Etrafta sizi anlayan, aynı durumda olan ve destek veren meslektaşlarınızın olması güzel bir şey” dedi.