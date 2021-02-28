ABD’de Johnson&Johnson’ın ‘corona’ aşısına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson&Johnson firmasının yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının acil durum kullanımını onayladı.

AA’nın aktardığına göre FDA, cuma günü bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından oluşan bağımsız panel tarafından onaylanması yönünde tavsiyede bulunulan aşıya ilişkin kararını açıkladı.

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Açıklamada, Johnson&Johnson ilaç firmasının geliştirdiği ve tek doz olarak uygulanan Covid-19 aşısının acil durum kullanımına onay verildiği bildirildi.

Üçüncü aşı

Jonhson&Johnson aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna’dan sonra ABD’de acil durum kullanım onayı alan üçüncü aşı.

44 bin kişi üzerinde denenen Johnson&Johnson’ın tek dozluk aşısının yüzde 66 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı.

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ABD’de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi”nin (CDC) güncel verilerine göre ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 70 milyonu geçmiş durumda. Ülkede 47 milyondan fazla kişiye ilk doz, 22 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.