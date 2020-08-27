ABD’de istihdamdaki toparlanma durdu; işsizlik 1 milyon seviyesinde

ABD’de, geçen hafta 1.006 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı. Bu, Covid-19 salgınının uzaması ve hükümetten finansal yardımın azalmasıyla istihdam piyasasındaki toparlanmanın durduğunu gösterdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 22 Ağustos ile biten haftada işsizlik maaş başvuruları 1.006 milyon oldu. Bir önceki hafta bu rakam 1.104 milyondu.

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Reuters anketine katılan ekonomistler geçen hafta 1 milyon kişinin işsizlik maaş başvuru yapmasını bekliyordu.

Ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı’nın bugün yayınladığı veri de, ekonominin ikinci çeyrekte en az 73 yılın en sert daralmasını kaydettiğini teyit etti. Hükümet, ikinci kez yaptığı tahminde gayri safi yurtiçi hasılanın ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 31.7 düşüş kaydettiğini açıkladı. Bu rakam geçen ay bildirilen yüzde 32.9’dan revize edildi.