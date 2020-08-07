ABD’de istihdam büyümesi temmuzda ciddi ölçüde yavaşladı

ABD’de istihdam büyümesi, yeniden tırmanışa geçen Covid-19 vakaları nedeniyle temmuz ayında ciddi ölçüde yavaşlarken, ekonominin salgının neden olduğu resesyondan toparlanma hızının düştüğüne dair en net kanıtı sunuyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD’de tarımdışı isithdam haziranda 4.79 milyon ile rekor artış kaydettikten sonra temmuzda 1.76 milyon yükseldi.

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Reuters anketine katılan ekonomistler, tarım dışı istihdamın temmuzda 1.6 milyon artmasını bekliyorlardı.

Haziranda yüzde 11.1 olan ABD işsizlik oranı temmuzda yüzde 10.2’ye geriledi. Bu durum, çalışmasalar da istihdam edildikleri yönünde kendilerini sınıflandıran kişilerden kaynaklandı.

İşsizlik oranının temmuz ayında yüzde 10.5’e gerilemesi bekleniyordu.

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Los Angeles’taki Loyola Marymount Üniversitesi’nde finans ve ekonomi profesörü Sung Won Sohn şunları söyledi: “İvme kayboldu ve ekonomi yavaşlamaya başladı. İvme kaybı devam edecek ve virüsün yeniden artması ve Kongre’nin eylemsizliğinin istihdamı gerçekten eksiye çekebileceğinden endişeleniyorum.”