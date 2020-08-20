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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları yeniden 1 milyonun üzerinde

ABD’de işsizlik maaş başvuruları geçen hafta yeniden 1 milyonun üzerine çıktı.

Fotoğraf: Reuters

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 15 Ağustos ile biten haftada işsizlik maaşı başvuruları 1 milyon 106 bini buldu.

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Bir önceki hafta bu rakam 971 bin seviyesindeydi.

Beklentinin üstünde

Reuters anketine katılan ekonomistler geçtiğimiz hafta 925 bin kişinin işsizlik maaş başvuru yapmasını bekliyordu.

ABD’de 600 dolarlık işsizlik yardımının sonlanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, haftalık 400 dolar yardım yapılmasına yönelik bir karar almıştı.

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Fakat kararın nasıl uygulanacağına yönelik kurallar henüz netleşmedi.

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