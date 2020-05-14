ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 2.98 milyon ile beklentileri aştı

Geçen hafta aralarında beyaz yakalı çalışanların da bulunduğu 3 milyona yakın ABD’li işsizlik maaşı başvurusunda bulundu.

Fotoğraf: Reuters

ABD Çalışma Bakanlığı 9 Mayıs ile biten haftada 2 milyon 981 bin kişinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Reuters anketine katılan ekonomistler 2.5 milyon kişinin işsizlik maaş başvurusunda bulunacağını tahmin ediyorlardı.

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İşsizlik maaş başvurusunda bulunanların sayısı 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 900 bin kişi ile rekor kırdıktan sonra kademeli olarak azaldı. Bir önceki hafta 3 milyon 176 bin kişi başvuruda bulunmuştu.

İstihdam piyasası hakkındaki en erken verilerden olan işsizlik maaşı başvuruları ekonominin mayıs ayında, aylık bazda art arda üçüncü defa sert istihdam kayıpları yaşayacağına işaret ediyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle ABD’de nisan ayında 20.5 milyon kişi işsiz kaldı. İstihdam 1930’lu yıllardaki Büyük Buhran’dan bu yana görülmemiş ölçüde azaldı.