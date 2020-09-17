ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde arttı

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta beklentilerin üzerinde artarak 860 bin oldu.

Fotoğraf: Reuters

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre önceki hafta 884 bin olarak açıklanan veri 893 bin olarak revize edilmişti. ​

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Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 850​ bin seviyesine gerileyeceğini​ tahmin ediyorlardı.

Aylık ortalama geriledi

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 912 bin seviyesine geriledi.

İşsizlik maaşından yararlanan kişi sayısı da 12 milyon 630 bine indi.