ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik şekilde yükseldi

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta beklenmedik şekilde artış kaydetti.
ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 19 Eylül’le biten haftada 870 bin kişi işsizlik maaş başvurusu yaptı.
Bu artış, Covid-19 salgınından ekonomik olarak toparlanmanın ivme kaybettiği görüşlerini destekledi.
Önceki hafta 860 bin olarak açıklanan veri 866 bin olarak revize edildi.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 840 bin seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyordu.