ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik şekilde yükseldi

Çorum’da, Covid-19’a yakalanan 83 yaşındaki Ahmet Çakal, tedavi ve karantina sürecini tamamlayarak sağlığına kavuştu. Ancak onun ölümcül bir hastalıkla boğuşurken bile aklı kanser tedavisi gören eşindeydi. “Bana bir şey olsa yalnız kalır” diye kaygılanan Çakal, virüsü eşine bulaştırma riskinin de kendisini korkuttuğunu söyledi.