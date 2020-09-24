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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik şekilde yükseldi

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta beklenmedik şekilde artış kaydetti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 19 Eylül’le biten haftada 870 bin kişi işsizlik maaş başvurusu yaptı.

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Bu artış, Covid-19 salgınından ekonomik olarak toparlanmanın ivme kaybettiği görüşlerini destekledi.

Önceki hafta 860 bin olarak açıklanan veri 866 bin olarak revize edildi.​

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 840​ bin seviyesine gerileyeceğini​ tahmin ediyordu.

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