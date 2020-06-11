ABD’de işsizlik maaş başvuruları geçen hafta düştü ancak milyonlarca kişi hala işsiz

ABD’de işten çıkarmalar azalsa da corona virüsü salgını nedeniyle işini kaybeden milyonlarca insan işsizlik maaşı almaya devam ediyor. Bu da istihdam piyasasının, işletmelerin yeniden istihdam sağlamaya başlamasına rağmen toparlanmasının yıllar alabileceğine işaret ediyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD Çalışma Bakanlığı 6 Haziran ile biten haftada 1 milyon 542 bin kişinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

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Reuters anketine katılan ekonomistler, 1 milyon 550 bin kişinin işsizlik maaş başvurusunda bulunacağını tahmin ediyorlardı.

ABD işsizlik maaş başvuruları tarımdışı istihdamın mayıs ayında 2.5 milyon arttığını gösteren veriyi izledi. Tarımdışı istihdamdaki artış, istihdam piyasasındaki türbülansın en kötüsünün aşıldığına dair görüşleri güçlendirdi. Ancak işsizlik maaş başvuruları 2007-2009 resesyon dönemindeki zirvenin iki katından fazla.