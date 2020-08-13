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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de işsizlik maaş başvuruları ‘corona’dan beri ilk defa 1 milyonun altında

ABD’de işsizlik maaş başvuruları geçtiğimiz hafta corona virüs salgınının ABD’de başladığı zamandan beri ilk defa 1 milyonun altına düştü.

Fotoğraf: Reuters

ABD’de 600 dolarlık işsizlik yardımının sonlanmasının bazı kişilerin işsizlik maaşına başvuru yapmamasına neden oldu.

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ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 8 Ağustos ile biten haftada işsizlik maaş başvuruları 963 bin oldu. Bir önceki hafta bu rakam 1.19 milyondu.

Reuters anketine katılan ekonomistler geçtiğimiz hafta 1.12 milyon kişinin işsizlik maaş başvuru yapmasını bekliyordu.

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