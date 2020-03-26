ABD’de işsizlik maaş başvuruları ‘corona’ kaynaklı işten çıkarmalarla rekor kırdı

ABD’de işsizlik maaş başvuruları, yeni tip corona virüsü salgınını sınırlamak için alınan önlemlerin ekonomiyi durdurması ve toplu işten çıkarmalara yol açması nedeniyle geçen hafta 3.28 milyona yükselerek rekor kırdı.

Fotoğraf: Reuters

İşsizlik maaş başvurularında meydana gelen emsali görülmemiş bu artış ABD tarihinin en uzun süreli istihdam artışının da sonuna gelindiğine işaret etti.

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Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentileri 4 milyona kadar çıkarken, tahminlerin medyanı 1 milyon kişiydi.

Daha önce 1982 yılında 695 bin kişiyle rekor kıran işsizlik maaş başvuruları önceki hafta 282 bin kişiye çıkmıştı.

ABD Senatosu, yönetimin işsizler ve corona virüsünden etkilenen sektörler için hazırladığı 2 trilyon dolarlık (13 trilyon lira) paketi oybirliğiyle kabul etmişti.

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ABD ‘corona’ vaka sayısında Çin ve İtalya’nın ardından üçüncü sıradayken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ABD’nin virüsün yeni yayılma merkezi haline geleceğini öngörmüştü.

Worldometers verilerine göre ülkede şu ana kadar 68 bin 594 vaka tespit edildi, 1036 kişi hayatını kaybetti.