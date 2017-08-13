ABD’de ırkçı şiddet: İki polis ve bir sivil hayatını kaybetti

ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde ırkçıların başlattığı çatışmalar sonucunda iki polis ve bir sivil hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

Şehirde olağanüstü hal ilan edilmiş durumda.

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İç savaşın önde gelen generallerinden birine ait heykelin kaldırılacağının açıklanması ırkçı grupları harekete geçirmişti. Karşıt grupların da sokağa dökülmesi üzerine gerginlik tırmanmıştı.

Vali Terry McAuliffe, bölgede güvenliği sağlanması için gerekli emri verdiğini açıkladı. Karşılıklı gösterlerin şiddet eylemine dönüşmesinden beyaz üstünlüğünü savunanları sorumlu tutan vali, “Mesajımız açık ve basit: Geldiğiniz yere dönüz. Burada istenmiyorsunuz. Yazıklar olsun size” dedi.

Gündüz saatlerinde neo-Nazilerin eylemlerini bastırmak isteyen polisleri taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucunda iki polis hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde ise neo-Nazileri protesto eden kitlenin üstüne araç sürülmesi sonucunda bir sivil can verdi, 34’ü de yaralandı.

İç savaş döneminde ayrılıkçı Konfederasyoncuların komutanı general Robert E. Lee’nin Charlottesville’deki heykelinin kaldırılması planına karşı şehirde ırkçılar toplanmaya başlamıştı.