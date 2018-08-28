Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD’de intihar eden dokuz yaşındaki eşcinsel çocuğun annesi: Okulda zorbalık gördü

 

ABD’nin Denver kentinde dokuz yaşındaki eşcinsel bir çocuk intihar etti.

Fotoğraf: CBS

Independent’ın haberine göre, intihar eden Jamel Myles’ın annesi Leia Pierce, bu yaz oğlunun kendisine eşcinselliğini açıkladığını ve bundan gurur duyduğunu belirttiğini söyledi.

Reklam

Oğlunun kendisine “Okul başladığında arkadaşlarıma da söyleyeceğim” dediğini aktaran anneye göre oğlu, okul arkadaşlarının homofobik saldırılarına maruz kaldı.

Myles’ın pazartesi günü başlayan okuluna tırnaklarını boyayarak gittiğini kaydeden anne Pierce, oğlunun cesedin perşembe günü evinde bulduğunu belirtti.

Reklam

Denver yerel yetkilileri, Myles’ın intihar ettiğini doğruladı. Anne, “Oğlum gördüğü zorbalık yüzünden öldü. Benim bebeğim kendini öldürdü” dedi.

Jamel’in ablasına “Okuldaki çocuklar bana kendimi öldürmemi söylediler” dediğini aktaran anne, oğlunun eşcinsel olduğunu açıklarken çok korktuğunu anlattı.

“Ona, onu hala çok sevdiğimi söyledim” diyen Pierce şöyle devam etti: “O çok güzel ve büyülüydü, en büyük hediyemi kaybettim.”

Jamel’in intiharından sonra okuduğu okulda psikologlar görevlendirildi, ailelere gönderilen mektupta yardım önerildi.

SON HABERLER

Termik santral keşfi öncesi Alpu halkı: Gerçek Ziraat Bankası burası, yapmayın

Eskişehir’de kimsenin istemediği termik santral projesi için yürütülen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci 177 gün gibi rekor bir sürede sonuçlanmış ve santral projesi hakkında ‘ÇED Olumlu’ kararı verilmişti. Kararın iptali için açılan davalar kapsamındaki bilirkişi keşfi bugün (28 Ağustos) gerçekleştirilecek. Yargı denetimi de sonuç vermezse, Alpu Ovası’ndaki tarım arazileri üzerine kurulacak santralın pek çok çiftçi ve besiciyi yerlerinden etmesinin önündeki son engel de kalkacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...