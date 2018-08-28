ABD’de intihar eden dokuz yaşındaki eşcinsel çocuğun annesi: Okulda zorbalık gördü

ABD’nin Denver kentinde dokuz yaşındaki eşcinsel bir çocuk intihar etti.

Independent’ın haberine göre, intihar eden Jamel Myles’ın annesi Leia Pierce, bu yaz oğlunun kendisine eşcinselliğini açıkladığını ve bundan gurur duyduğunu belirttiğini söyledi.

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Oğlunun kendisine “Okul başladığında arkadaşlarıma da söyleyeceğim” dediğini aktaran anneye göre oğlu, okul arkadaşlarının homofobik saldırılarına maruz kaldı.

Myles’ın pazartesi günü başlayan okuluna tırnaklarını boyayarak gittiğini kaydeden anne Pierce, oğlunun cesedin perşembe günü evinde bulduğunu belirtti.

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Denver yerel yetkilileri, Myles’ın intihar ettiğini doğruladı. Anne, “Oğlum gördüğü zorbalık yüzünden öldü. Benim bebeğim kendini öldürdü” dedi.

Jamel’in ablasına “Okuldaki çocuklar bana kendimi öldürmemi söylediler” dediğini aktaran anne, oğlunun eşcinsel olduğunu açıklarken çok korktuğunu anlattı.

“Ona, onu hala çok sevdiğimi söyledim” diyen Pierce şöyle devam etti: “O çok güzel ve büyülüydü, en büyük hediyemi kaybettim.”

Jamel’in intiharından sonra okuduğu okulda psikologlar görevlendirildi, ailelere gönderilen mektupta yardım önerildi.