ABD’de internette harcanan her 1 doların 50 cent’i Amazon’a gidiyor

ABD’de internette harcanan her 1 doların 50 cent’i, sadece 25 yıl önce kurulan ve 1 trilyon dolar (5.66 trilyon lira) piyasa değeri ile dünyanın en büyük şirketi olan Amazon’a gidiyor.

Fotoğraf: Reuters

Financial Times’da yer alan ve 2019 yılında Amazon’un kendisine rakip olmasından korkması gereken sektörlere vurgu yapılan analize göre ABD internetteki satışların yüzde 49’u Amazon pazar yerlerinde gerçekleşiyor.

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Şirket, 1994’te kurulduğundan beri önce zarar eden bir sanal kitap satış sitesiydi; geçen yıl itibariyle 233 milyar dolar kazancıyla rekora imza attı. Apple’ı geçerek dünyanın en büyük markası haline gelen şirketin vergi öncesi karlılığı da geçen yıl yüzde 12 ile şirket tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti.

Analize göre gıdadan ilaca, finanstan tekstile birçok sektörde faaliyet gösteren Amazon son birkaç yılda rakip olduğu şirketlerin milyarlarca dolar değer kaybetmesine neden oldu. Geçen yıl şirket yöneticileri yatırımcılarıyla yaptıkları telefon görüşmelerinde en çok CEO’su ve başkanı Jeff Bezos olan Amazon’dan bahsetti.

Hızla büyümeye devam eden şirket, son üç yılda online eczane PillPack, süpermarket zinciri Whole Foods ve ev güvenlik ürünleri üreticisi Blink’i satın aldı. Şirket kendi markalarıyla otomotivden, mobilyaya, aydınlatmadan evcil hayvan ürünlerine, gıdadan elektroniğe ve tekstile binlerce ürünü sanal ortamda satışa sunuyor.

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Kimler korkmalı?

Görsel: Financial Times

Analizde Amazon’dan korkulması gereken beş önemli alana vurgu yapılıyor. Şirketin öncelikli olarak ‘korkutan özelliği’ tüm markalarıyla ‘dünyanın her yerine yayılıyor olması’. Şirketin en büyük rekabetle karşılaştığı bölge ise Asya; çünkü Çinli dev Tencent, Amazon’dan daha güçlü.

Bankaları işinden edebilir: 6 yılda 3 milyar dolar kredi verdi

Bankacılık da Amazon’dan korkması gereken sektörlerden biri olarak değerlendiriliyor. Şirket 2011-2017 yılları arasında online pazar yerindeki mağaza sahiplerine 3 milyar dolardan fazla kredi verdi. Kredi geçmişi bilgilerine sahip olmadığı içinse bankaları tamamen dönüştürme ihtimali yüzde 30 değerlendiriliyor.

Gıda sektörüne giriyor

Whole Foods’u satın alan ve lojistiğe büyük yatırımlar yapan Amazon artık öğle yemeği bile gönderebiliyor. Fakat taze ürünleri göndermek konusunda sıkıntılar yaşayan şirket 700 milyar dolarlık ABD online gıda pazarının sadece yüzde 5’ine sahip. Walmart gibi perakendecileri alt edebilmek için şirketin daha fazla fiziksel mağazası olması gerektiğine dair yorum yapılıyor. Bu sektörde galip gelme ihtimali yüzde 50 olarak görülüyor.

‘Bulut savaşları yeni başlıyor’

Amazon Web Hizmetleri bulut hizmetleri pazarını domine eden tarafı. Şirketin en karlı kısmı da zaten veriyle uğraşan bu birimi. Pazar yerindeki mağazaların verimi için tüm veriler Amazon sürücülerine taşındı. Fakat Google ve Microsoft da bu alandaki hizmetlerini genişletmeye çalışıyor. “Bulut savaşları yeni başlıyor” ifadeleriyle vurgulanan sektörde Amazon’un galip gelme ihtimali yüzde 60 olarak görülüyor.

Doktorunuz da olacak

Uzmanlar, ABD sağlık sisteminin bile Amazon’dan korkması gerektiğini ve her yıl ABD’de ilaçlara harcanan 450 milyar dolarlık pastadan Amazon’un da alacağını öngörüyor. Geçen yıl sanal eczaneyi alan Amazon daha önce de ortak bir sağlık hizmetleri şirketi için yatırım şirketi Berkshire Hathaway ve yatırım bankası JP Morgan ile işbirliği yaptı.

Sağlık sektörü hayli karmaşık olsa da analize göre sanal dağıtım kanalları sayesinde herhangi bir ilaç mağazası zincirini alt etmesi kolay görünüyor. Uzmanların bunun gerçekleşmesine verdiği ihtimal yüzde 80!