ABD’de imza kampanyası başlatıldı: Gülen’i lütfen iade edin

‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’in iade edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Beyaz Saray’ın internet sitesindeki bir bölümde başlatılan kampanyada Gülen’in iade edilmesi talebi, şu ifadelerle dile getirildi: “Topraklarımızda yabancı bir darbecinin yaşamasına gerek yok. Türkiye’deki darbeye katıldığı iddia edilen Fethullah Gülen’i lütfen iade edin. Amerikan hükümeti böyle şeyleri onaylamamalı. Eğer iade değerlendirilmezse, bu Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti ile olan bağları zayıfladır. Lütfen bu önemli imza kapmanyasına destek verin.”

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Kampanyanın 30 gün içind 100 bin imzaya ulaşmasının ardından ilgili konu resmi makamlar tarafından ele alınıyor.

Kampanyada imza sayısı 86 bini aşmış durumda.

Sitede herkes imza kampanyası başlatabiliyor.