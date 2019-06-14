ABD’de ilk Afro-Amerikan ismin yüzünü taşıyacak 20 dolarlık banknot basına sızdı

New York Times Gazetesi ABD’nin ilk Afro-Amerikan yüzünü taşıyacak olan 20 dolarlık banknotun daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış tasarımını paylaştı.

ABD’de kadınlara oy hakkının verilmesi için mücadele eden, kölelik karşıtı eylemci, Süfrajet ve Amerikan İç Savaşı’nda Konfederasyon karşıtı çalışan hemşire Harriet Tubman’ın 20 dolarlık yeni banknotlarda olacağı duyurulmuştu.

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1820’de bir köle olarak dünyaya gelen Tubman, özgürlüğünü kazandıktan sonra, en az 70 siyah köleyi daha kurtarmıştı.

Buna karşın, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki hükümet geçtiğimiz ay teknik bazı nedenlerle bu 20 dolarlık banknotun basımının altı yıl gecikeceğini açıklamıştı. Ticaret Bakanı Steven Mnuchin, Obama yönetiminde değiştirilen banknot güvenlik kriterlerinin süreci uzattığına ilişkin bir açıklama yapmış ve eski bir köle olan Tubman’lı banknotların altı yıl ertelendiğini söylemişti.

New York Times’ın Ticaret Bakanlığı’nda eskiden çalışmakta olan bir yetkili aracılığıyla ele geçirdiği banknotta Tubman geniş yakalı bir ceket ve beyaz bir şal ile tasvir edilmiş.

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Yeni güvenlik kriterlerine uyuma ilişkin gerekli yenilikler nedeniyle olduğu iddia edilen gecikmeye ilişkin haberler ise şu anda Trump’ın izlediği politikalara benzer popülist politikalar izleyen Andrew Jackson’ın yüzünün yer aldığı 20 dolar banknotlarının tedavülden kalkmaması için bizzat Trump’ın müdahale ettiği iddialarını gündeme getirdi.