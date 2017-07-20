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ABD’de hip hop ve R&B albümleri ilk kez rock albümlerinden fazla sattı

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ABD’de yılın ilk yarısında hip hop ve rythm and blues (R&B) albümleri ilk kez rock albümlerinden fazla sattı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre 1992 yılından bu yana ABD müzik piyasasındaki eğilimleri inceleyen Nielsen, 2017’nin ilk yarısı için yaptığı listede sadece normal ve dijital albüm satışlarını değil, internet üzerinden dinlenen şarkıların verilerini de topladı.

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Nielsen’in verileri, hip hop ve R&B’nin ABD’de müzik piyasasının yüzde 25’ini oluşturduğunu ortaya koyarken, rock müzik için bu oran yüzde 23’te kaldı.

Hip hop ve R&B’nin önde olmasının sebebi internet

Hip hop ve R&B’nin rock müziği geçmesinin nedeninin internet üzerinden dinlenen şarkılar olduğu belirtiliyor, çünkü normal albüm satışlarında rock müzik hala önde.

Rock müzik, normal albüm satışlarının yüzde 43’ünü, dijital albüm satışlarınınsa yüzde 37’sini oluşturdu.

İnternet üzerinden dinlenen şarkılardaysa yüzde 29 ile hip-hop ve R&B önde gelirken, rock ve pop müziğin internetten dinlenme oranı da buna yakın.

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