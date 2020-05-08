ABD’de hastanelerde yer kalmayınca ‘felaket morgları’ şehre getirildi

Vaka ve ölü sayısında corona virüsünün merkez üssü konumuna gelen ABD’de hastane morglarının dolu olması nedeniyle ‘felaket morgları‘ olarak adlandırılan soğutmalı TIR’lar New York şehrindeki Brooklyn’in 39th Street Pier bölgesindeki otoparka park edildi.

Fotoğraf: DHA

New York şehrindeki Brooklyn’in 39th Street Pier bölgesinde yer alan Sunset Park adlı otoparkta park halinde olan TIR’ların uzun süreli bir çözüm olduğu belirtilirken, uygulanan yöntemle aynı zamanda cenazecilerin de işlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

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Belediye başkanlığı sözcüsü, çoğu TIR’ın boş olduğunu ancak boş TIR’larda tutulan tüm cesetlerin yalnızca virüsten ölenlere ait olmayacağını da sözlerine ekledi.

Ülkede en fazla ölümün yaşandığı New York eyaletine bağlı New York şehrinde bugüne kadar 14 binden fazla kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.