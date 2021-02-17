ABD: İran’ın alacaklılarının Halkbank’a açtığı dava Türkiye’de görülebilir

ABD’de mahkeme İran’ın alacaklılarının Halkbank aleyhine açtığı ayrı bir davanın Türkiye’de görülebileceğine karar vererek, davanın reddi talebini şartlı olarak kabul etti.

Fotoğraf: Reuters

Davanın Halkbank aleyhine ABD devleti tarafından açılan ve İran yaptırımlarını ihlal ile suçlandığı dava ile bağlantısı bulunmuyor.

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İranlı grupların saldırılarından mağdur olan 876 kişinin Halkbank aleyhine dava açma talebini inceleyen yargıç, davanın Türkiye’de görülebileceğine karar verdi ve Türkiye’de yargılamanın koşulları hakkında tarafların 2 Mart’a kadar anlaşmasını istedi.

Mahkemenin Türkiye saati ile gece saatlerinde yayınladığı kararda, “Davanın reddi kararı Halkbank’ın Türkiye’de yargılanmayı kabul etmesi, Türk mahkemelerinin yetkisini kabul etmesi ve zaman aşımına dayanan savunma yapmamasını şart koşmaktadır” dendi.

Dava Halkbank’ın ABD’de yargılandığı ana davadan ayrı olarak açılmıştı. ABD devletinin açtığı ana davanın reddedilmesi için Halkbank talepte bulunmuş, ancak bu talep reddedilmişti. Halkbank ise ret kararını temyize götürmüştü.