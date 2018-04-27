ABD’de ‘görülmemiş’ kaygı: S-400 alımı 70 yıllık NATO’da en aykırı davranış

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ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzeleri satın almasını, kuruluşundan bu yana NATO çatısı altında görülen en aykırı davranış olarak niteledi.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Mattis, bir senatörün Türkiye’nin S-400 hava savunma füzesi almak için Rusya ile yaptığı anlaşmayı kastederek “NATO kurulduğundan bu yana hiç rastlanmayan türden bir aykırı (davranış) gibi göründüğünü söylemek abartma olur mu?” diye sorduğu soruya şu karşılığı verdi: “Bence olmaz. Bence bu doğru (bir tespit) ve NATO genelinde çok fazla kaygıya neden oldu.”

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NATO 1948’de imzalanan Brüksel Anlaşması uyarınca 1949’da kurulmuştu.

Mattis, IŞİD’in Suriye’nin doğusunda varlık gösterdiği bölgelere yönelik harekata hazırlandıklarının işaretini verirken de, “Önümüzdeki günlerde orta Fırat Nehri Vadisi ve ‘halifelik’ coğrafyasına karşı yeniden enerji kazanmış bir çaba göreceksiniz. Sınırın Irak tarafında da operasyonların artmasını bekliyoruz. Mücadelen daha fazla bölgesel destek almak suretiyle genişleyecek” dedi.

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