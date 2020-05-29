ABD’de George Floyd’u öldüren polise tutuklama

ABD’de siyah Amerikalı George Floyd’u öldüren polis tutuklandı.
Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 46 yaşındaki Floyd geçen günlerde sahte para kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmak istenmişti.
Gözaltı sırasında polis Derek Chauvin, Floyd’un boynuna bastırarak nefes almasını engellemişti. Floyd hayatını kaybetmiş, dört polisin işine son verilmişti. Olayın ardından kentte gösteriler başlamıştı.
AA’nın aktardığına göre, Minnesota Halk Güvenliği Departmanı Müdürü John Harrington, Chauvin’in Floyd’un ölümüyle bağlantılı olarak tutuklandığını açıkladı.