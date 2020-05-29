ABD’de George Floyd’u öldüren polise tutuklama

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41.4 azalarak 8 milyar 990 milyon dolar, ithalat yüzde 25.0 azalarak 13 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.