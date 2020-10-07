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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de George Floyd’u öldüren polis 1 milyon dolar kefaletle serbest

ABD’li siyah vatandaş George Floyd’u gözaltı sırasında boynuna bastırarak öldüren polis 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA

Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 46 yaşındaki Floyd sahte para kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmak istenmişti.

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Gözaltı sırasında polis Derek Chauvin, Floyd’un boynuna bastırarak nefes almasını engelleyip, Floyd’u öldürmüştü.

Üç polise kefalet

İşlerine son verilen polis memurları 26 yaşındaki J. Alexander Kueng, 37 yaşındaki Thomas Lane ve 34 yaşındaki Tou Thao da 750 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılmıştı.

Yaşananlar nedeniyle başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerde ırkçılık karşıtı gösteriler yapılmıştı.

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