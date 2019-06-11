ABD’de gençler televizyondan ziyade oyuna para ödemeyi tercih ediyor

Eğlence platformlarının gelişmesiyle birlikte 2000 yılından önce doğan ABD’li gençler televizyon yayınlarından ziyade bilgisayar oyunlarına para ödemeyi tercih ediyor.

Popüler oyunlardan Fortnite’tan bir görüntü

Denetim ve danışmanlık hizmetleri veren Deloitte’un yaptığı araştırmaya göre 1983 ve 1996 arasında doğanların yüzde 53’ü oyunlara ve oyun hizmetlerine, yüzde 51’i televizyon yayınlarına para ödemeyi tercih ediyor.

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Deloitte’nin geçen yılki araştırmasına göre bu grubun yüzde 52’si televizyonu, yüzde 44’ü video oyunlarını tercih ediyordu.

Doğrudan kullanıcıya yayın yapan şirketlerin yükselişi, karasal veya uydu şebekeleriyle televizyon aboneliği satan şirketlerin geleneksel iş modellerini olumsuz etkiliyor.

Buna paralel olarak bilgisayar oyunları ve e-spor olarak nitelenen oyun turnuvalarının popülerlik kazanması da geleneksel yayıncılara tehdit oluşturuyor.

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Profesyonel yarışmaların yanı sıra amatör oyuncuların hayranlarına internetten yaptığı yayınlar, cep telefonlarından yoğun olarak oynanan oyunlara birlikte bakıldığında rekabetçi bir oyun endüstrisinin ortaya çıktığını gösteriyor.

Deloitte yetkilisi Kevin Westcott, “Oyun şirketleri ayrıca daha çekici içerik üreterek ve kullanıcıları ile daha yüksek etkileşim yaratıyorlar” dedi.

Westcott, giderek daha fazla sayıda insanın boş zamanlarında mobil cihazlardan oyun oynadığına dikkat çekerek, kullanıcıların oyunları okumaya veya diğer aktivitelere tercih ettiğini belirtti.