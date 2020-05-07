ABD’de geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları 3 milyonu aştı

ABD Çalışma Bakanlığı geçen hafta işsizlik maaşında bulunanların sayısını 3 milyon 169 bin olarak açıkladı. Bu rakam önceki hafta 3 milyon 846 bin seviyesindeydi.
Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentisi bu rakamın 3 milyon seviyesinde olacağıydı.
Bu veri, ekonomistlerin virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemlerin etkisinin geçmesinin uzun zaman alacağı görüşünü doğrular nitelikte.
Dün (6 Mayıs) de nisan ayında ABD’de 20 milyonun üstünde insanın işten çıkarıldığı bildirilmişti.