ABD’de geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları 3 milyonu aştı

ABD Çalışma Bakanlığı geçen hafta işsizlik maaşında bulunanların sayısını 3 milyon 169 bin olarak açıkladı. Bu rakam önceki hafta 3 milyon 846 bin seviyesindeydi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentisi bu rakamın 3 milyon seviyesinde olacağıydı.

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Bu veri, ekonomistlerin virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemlerin etkisinin geçmesinin uzun zaman alacağı görüşünü doğrular nitelikte.

Dün (6 Mayıs) de nisan ayında ABD’de 20 milyonun üstünde insanın işten çıkarıldığı bildirilmişti.