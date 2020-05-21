ABD’de geçen hafta 2.5 milyon kişi işsizlik maaşına başvurdu

ABD’de işlerin gecikmeye devam etmesi ve corona virüsü salgınından kaynaklanan aksamaların, ikinci dalga işten çıkarmalara neden olmasıyla 2 milyon 438 bin Amerikalı geçen hafta işsizlik maaşı başvurusunda bulundu.

Fotoğraf: Reuters

ABD Çalışma Bakanlığı 16 Mayıs ile biten haftada 2 milyon 438 bin kişinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

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Önceki hafta için 2 milyon 981 bin olarak açıklanan başvuru aşağı yönlü olarak 2 milyon 687 bine revize edildi.

Reuters anketine katılan ekonomistler 2 milyon 400 bin kişinin işsizlik maaş başvurusunda bulunacağını tahmin ediyorlardı.

ABD ekonomisinin durumuyla ilgili en güncel veriler olan işsizlik maaş başvuruları, yeniden açılan işletmelerin ne kadar kısa sürede yeniden işçi alacağına ve hükümetin Maaş Koruma Programının (PPP) başarısı hakkında erken ipuçları sunabilir.

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ABD’nin Covid-19’un yayılmasını sınırlamak için mart ayı ortasında geniş kapsamlı bir şekilde kapatılması, Büyük Buhran’dan bu yana en kötü işsizlik oranının kaydedilmesine neden oldu.