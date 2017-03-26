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Yaramazlara biraz batar!

   
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ABD’de gece kulübüne saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti, 14 yaralı var

 

ABD’de gece kulübüne yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Twitter

Saldırı Ohio eyaletinin Cincinnati kentindeki Cameo isimli gece kulübünde ABD saatiyle 02.00’de meydana geldi.

Detayları belli olmayan saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Yaralılar hastanede tedaviye alındı.

CNN’e konuşan polis yetkilisi, “Saldırganın neden bunu yaptığı bilinmiyor. Şimdilik terörizm şüphesi yok” dedi.

Cincinnati Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Kelly Martin, hastaneye sekiz kişinin ağır yaralı olarak getirildiğini duyurdu.

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