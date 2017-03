ABD’de gece kulübüne saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti, 14 yaralı var

ABD’de gece kulübüne yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Saldırı Ohio eyaletinin Cincinnati kentindeki Cameo isimli gece kulübünde ABD saatiyle 02.00’de meydana geldi.

Detayları belli olmayan saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Yaralılar hastanede tedaviye alındı.

1 dead, 14 wounded in #Cincinnati #nightclub shooting. At least 2 shooters involved in Ohio incident, police say. pic.twitter.com/Gretg3QJdp

— Joseph Aversa (@Popeyejaversa) 26 Mart 2017