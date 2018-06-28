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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de gazete binasına silahlı saldırı: Dört kişi hayatını kaybetti

 

ABD’de bir gazete binasında ateş açılması sonucunda dört kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Capital Gazette

Alınan bilgiye göre bir saldırgan, Maryland eyaletindeki Annapolis kentinde Capital Gazette adlı gazetenin de bulunduğu binaya girdi. Saldırgan burada gazetenin katına çıkarak gazetecileri hedef aldı.

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Capital Gazette muhabiri Phil Davis, Twitter paylaşımında, bir saldırganın ofisindeki insanları vurduğunu, bazılarının hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Reuters’ın haberine göreyse saldırıda dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

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Polis olayın ardından bir kişiyi gözaltına aldı. Emniyet yetkilileri, olayın terör saldırısı olma ihtimalinin düşük olduğunu duyurdu.

New York’ta önlem

Saldırı sonrası New York polisi, tüm basın kuruluşlarına ekip göndererek önlem aldı. New York ile saldırının gerçekleştiği bölge arasında epey uzun bir mesafe var.

Öte yandan gazeteye saldırıdan polisin haberin haberdar olmak şekli de hayli ilginç. Gazetenin stajyeri, gazetenin Twitter hesabından polisi ‘mentinon’layarak saldırıya uğradıkları bilgisini verdi. Polis de bu mesaj üzerine olay yerine gitti.


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