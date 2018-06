ABD’de gazete binasına silahlı saldırı: Dört kişi hayatını kaybetti

ABD’de bir gazete binasında ateş açılması sonucunda dört kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre bir saldırgan, Maryland eyaletindeki Annapolis kentinde Capital Gazette adlı gazetenin de bulunduğu binaya girdi. Saldırgan burada gazetenin katına çıkarak gazetecileri hedef aldı.

Capital Gazette muhabiri Phil Davis, Twitter paylaşımında, bir saldırganın ofisindeki insanları vurduğunu, bazılarının hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

A single shooter shot multiple people at my office, some of whom are dead.

— Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018