ABD’de ‘Floyd’ protestoları yasaklar ve asker konuşlandırılmasına rağmen devam etti

ABD’nin pek çok kentinde ırkçılık ve polis şiddetini protesto eden gösterilerde yaşanan şiddet olayları bugün de devam ederken, Washington gösterileri kontrol altına almakta zorlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

George Floyd adlı siyah bir kişinin yedi gün önce gözaltına alınırken polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösterilerde beş gündür şiddet olayları yaşanıyor. Göstericileri kontrol altına almak için başkent ve 15 eyalete askeri birlikler konuşlandırıldı.

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Floyd’un öldürülmesi zaten kutuplaştırıcı zemin üzerine kurulu bir başkanlık seçimine hazırlanan ve corona virüsü salgını nedeniyle on milyonların işsiz kaldığı ABD’de gösterileri tetikledi. Siyahlar ve diğer azınlıklar salgın karşıtı önlemlerden diğer gruplara kıyasla daha fazla etkileniyor.

Türkiye saati ile gece saatlerinde bir yakıt tankeri Floyd’un öldürüldüğü Minneapolis’te göstericilerin arasına daldı. Göstericiler tarafından darp edilen tanker şoförü gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre araç tarafından yaralanan olmadı.

Gösteriler nedeniyle onlarca kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. ABD’de yine bir başkanlık seçimi yaklaşırken siyah hakları savunucusu Martin Luther King Jr’ın öldürüldüğü 1968 yılından bu yana bu kadar geniş çaplı yasaklar uygulanmadı.

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California eyaletinin Santa Monica kentinde sabah saatlerinde başlayan barışçıl gösterilerin ardından akşama doğru bazı dükkan ve alışveriş merkezleri yağmalandı.

Başkent Washington’da göstericiler Beyaz Saray yakınlarında ateş yakarken polis göz yaşartıcı gazla göstericileri uzaklaştırmaya çalıştı.

Boston’da göstericiler polis memurlarına şişe fırlatırken bir polis aracı ateşe verildi. Philadelphia kentinde akşam 6 ile sabah 6 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Trump yönetiminin ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, Trump tarafından ‘eşkiya‘ olarak niteledirilen göstericilere müdahale yetkisinin eyalet ve kent yönetimlerinde olduğunu belirterek federal yönetimin şu anda askeri birliklerin idaresini ele almayı düşünmediğini söyledi.