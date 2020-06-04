ABD’de ‘Floyd’ eylemlerinde gözaltılar 10 bini aştı

ABD’de siyahi vatandaş George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 10 bini geçti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle birçok kentte protestolar başlamış, göstericilere karşı sert bir tutum takınan Trump, bazı bölgelere asker konuşlandırılmasına karar vermişti.

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AA’nın haberine göre, bu kişilerin yaklaşık dörtte birinin Los Angeles’ta gözaltına alındığı, Los Angeles’ın ardından en fazla gözaltıların New York, Dallas ve Philadelphia’da yapıldığı belirtildi.

Gözaltına alınanların büyük bölümünü, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin ve ‘dağılma‘ emrine uymayanların oluşturduğu, yüzlercesinin de soygun ve yağmalamayla suçlandığı kaydedildi.