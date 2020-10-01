ABD’de F-35 uçağı düştü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir F-35/B tipi savaş uçağı yakıt ikmali sırasında KC-130 tanker uçağına çarparak düştü.

Fotoğraf: ABD Savunma Bakanlığı (Arşiv)

ABD Deniz Piyadeleri’ne bağlı ve Japonya’daki Iwakuni üssünde görevli dikey iniş kalkış yapabilen F-35/B, Kaliforniya’dan havalanan KC-130 uçağından yakıt aldıktan sonra ayrılma sırasında kanatları tanker uçağına çarptı. Uçağın pilotu güvenli bir şekilde koltuk fırlatma yöntemi ile atladı.

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Çarpışmadan sonra iniş takımları açılmayan tanker uçağı, acil olarak gövdesinin üzerinde Thermal Havalimanı’nın yakınlarına indi.

Komutanlık, kazanın incelemeye alındığını belirtti.

Mayıs ayında da ABD’ye ait bir F-35/A uçağı düşmüştü.

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Şu anda kadar ABD’nin üç, Japonya’nın da bir olmak üzere toplam dört F-35 uçağı düştü.