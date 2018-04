ABD’de F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatına karşı tasarı

ABD’de üç senatör, F-35 tipi savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatının engellenmesi için karar tasarısı sundu.

Reuters’ın haberine göre tasarıda Cumhuriyetçi Senatör James Lankford, Thom Tillis ve Demokrat Jeanne Shaheen’in imzası var. Senatörler gerekçe olarak ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pervasız ve kanunun üstünlüğü ilkelerini hiçe sayan tutumu’nu gösterdi.

Turkish Pres. Erdogan’s disregard for the rule of law is dangerous. @SenThomTillis, @SenatorShaheen & I today intro’d a bill to prevent the transfer of F-35 Joint Strike Fighter aircraft to Turkey. This technology is too risky in Erdogan’s hands. https://t.co/zphhhhznEf

— Sen. James Lankford (@SenatorLankford) 26 Nisan 2018