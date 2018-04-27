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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatına karşı tasarı

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ABD’de üç senatör, F-35 tipi savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatının engellenmesi için karar tasarısı sundu.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Reuters’ın haberine göre tasarıda Cumhuriyetçi Senatör James Lankford, Thom Tillis ve Demokrat Jeanne Shaheen’in imzası var. Senatörler gerekçe olarak ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pervasız ve kanunun üstünlüğü ilkelerini hiçe sayan tutumu’nu gösterdi.

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BBC Türkçe’nin haberine göre Lankford yazılı açıklamasında “Türkiye’nin stratejik kararları maalesef giderek daha fazla ABD çizgisinin dışına çıkıyor ve zaman zaman ABD’nin çıkarlarına ters düşüyor. Bu faktörler hassas F35’in ileri teknolojisinin Erdoğan rejimine teslimatını giderek daha fazla riskli hale getiriyor” dedi.

Brunson da gündemde

Fotoğraf: DHA

Shaheen de Türkiye’de ‘FETÖ ve PKK’ya yardım’ suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD’li pastör Andrew Brunson’ın durumuna dikkat çekti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masum Amerikalıları rehin alması ve tutuklaması, ABD üzerinde avantaj elde etmeye çalışması korkunç ve kanunsuz.”

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Türkiye, 100’den fazla F-35 savaş uçağı satın almayı tasarlıyor. Uçakların bazı parçalarını Türk şirketler üretirken, teslimatların bir yıl içinde başlaması planlanıyordu.

ABD Senatosu’na sunulan yasa tasarısı, Ankara’nın savaş uçaklarının bakımı için gerekli teknolojik veriler ve fikri mülkiyet hakkının kısıtlanmasına neden olabilir.

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