ABD’de evlerinin bahçesinde futbol maçı izlerken silahlı saldırıya uğradılar: Dört ölü, 10 yaralı

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Fresno şehrinde futbol maçı izlemek için bir evin bahçesinde bir araya gelen gruba ateş açıldı. Saldırıda dört kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Guardian’ın haberine göre bir aile ve yakın dostları pazar akşamı saat 18:00 civarında futbol maçı izlemek için evlerinin bahçesinde bir araya gelmişti.

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Bu sırada bahçeye habersizce giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gruba silahlı saldırı düzenlendi.

Fresno polisi tarafından yapılan açıklamada saldırının nedeninin henüz bilinmediği, hayatını kaybeden dört kişinin ise 25-30 yaşlarında Asyalı erkekler olduğu belirtildi.

Ateş açıldığı sırada bahçede yaklaşık 35 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

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Fresno’da aynı gün sabah saatlerinde 20’li yaşlarında bir adam da şehrin öteki yakasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

2017 yılında da ‘Kara İsa’ lakaplı 39 yaşındaki Kori Ali Muhammed de 16 el ateş ederek üç kişiyi öldürmüştü.