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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de esrar araştırması: Yasallaştıkça kullanımı azılıyor

ABD’deki araştırmaya göre yasallaştırıldığı yerlerde esrarın gençler arasındaki kullanımı azalıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre Montana Eyalet Üniversitesi’nin araştırmasında, 1993-2017 döneminde lise öğrencilerinin sağlık anketleri incelendi.

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1.4 milyon gence ilişkin verinin incelendiği araştırmada, ABD’de gençler arasında toplam esrar kullanımı artarken, kullanımın yasallaştırıldığı eyaletlerde yüzde 10’luk bir düşüş saptandı.

Ekibin başkanı Mark Anderson araştırmanın ‘esrarı yasallaştırma politikasının gençler arasındaki kullanımı artırdığı yönündeki kaygıları gidermesini’ umduğunu söyledi.

Anderson ayrıca esrarın birçok eyalette yakın dönemde yasallaştığını ve daha sağlıklı sonuçların alınabilmesi için birkaç yıl daha beklemek gerektiğini sözlerine ekledi.

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ABD’de 33 eyalet tıbbi amaçlı esrar kullanımını yasallaştırırken, 10 eyalet de keyif amaçlı kullanımı suç olmaktan çıkarttı.

18 yaş altı gençlerin esrar kullanımı ise tüm eyaletlerde halen yasak.

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