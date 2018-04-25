ABD’de ‘Ermeni soykırımı’ anması: Trump ‘Büyük Felaket’ dedi

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ABD Başkanı Donald Trump, 1915’te başlayan Ermenilere yönelik katliam ve sürgünler için ‘Büyük Felaket’ anlamına gelen ‘Meds Yeghern’ ifadesini kullandı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün 20’nci yüzyılın en kötü kitlesel zulümlerinden biri olan ‘Meds Yeghern’de acı çekenleri anıyor ve onurlandırıyoruz. 1915’ten başlayarak bir buçuk milyon Ermeni, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında öldürülmüş, katledilmiş ya da ölüme yürütülmüştür. Masum hayatların kaybedildiği ve birçok insanın yaşadığı acıları anma konusunda ABD’deki ve dünyanın dört bir yanındaki Ermeni toplumuna katılıyorum” dedi.

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Ermeni diasporasının ABD’deki çatı örgütü Ulusal Ermeni Komitesi ise Trump’ın, ‘önce Türkiye’ politikası izlediğini ve ‘soykırım’ sözcüğünü anmaktan kaçındığını savundu.

Ermeni toplumu 1915’te başlayan sürgün ve katliamları tanımlamak için geleneksel olarak ‘Meds Yeghern’ ifadesini de kullanıyor. Ancak bu ifade uluslararası alanda eski ABD başkanı Barack Obama’nın 2009’daki soykırım anmasındaki konuşmasıyla yer etti.

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2008’deki başkanlık kampanyası sırasında 1915’teki olayları ‘soykırım‘ olarak niteleyen Obama, “Başkan seçilirsem, Ermeni soykırımını tanıyacağım” demiş, ancak seçildikten sonraki tüm anmalarda ‘Meds Yeghern’ ifadesini kullanmıştı. Trump da bu geleneği sürdürdü.