ABD’de ekonomiyi desteklemek için 1 trilyon dolarlık altyapı planı gündemde

Trump yönetimi dünyanın en büyük ekonomisini tekrar hayata döndürme çabaları dahilinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı planı değerlendiriyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bloomberg ajansının haberine göre, planın ilk taslağında, paranın büyük kısmının yol ve köprü gibi altyapı çalışmaları için kullanılması öngörüldü. 5G kablosuz altyapı ve kırsal kesime geniş bant sağlanması için de fon ayrıldığı belirtildi.

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Son olarak, işsizler ve corona virüsünden etkilenen sektörler için hazırlanan 2 trilyon dolarlık (13 trilyon lira) paket ABD Senatosu’nda kabul edilmişti.