ABD’de silahlı saldırı: Turnuvadan elendi, eğlence merkezi basıp dört kişiyi öldürdü

ABD’de bir eğlence merkezinde ateş açılması sonucu dört kişi hayatını kaybetti.
Saldırı, Florida eyaletindeki Jacksonville kent merkezinde bulunan GLHF Game Bar’da meydana geldi.
Bir saldırgan, TSİ 21.15 sıralarında merkeze girerek katılımcıların üzerine ateş açtı.
Eyalet yetkilileri, birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı.
ABD medyası, olayda dört kişinin öldüğünü yazdı.
Merkezde 12 el ateş sesinin duyulduğu bildirildi. Polis, saldırganın olay yerinde öldürüldüğü bilgisini verdi.
Saldırının turnuvadan elenen bir oyuncu tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi.